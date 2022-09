Redacción- Jewison Bennette fue la figura ante Corea del Sur, ya que con sus dos anotaciones y su inteligencia en el juego, ilusiona a todo el país ya que podría convertirse en un referente para los costarricenses.

La principal figura del partido, sin duda alguna fue Jewison Bennette que con sus dos anotaciones, resalta el buen momento que vive el joven extremo en su club y lo refleja en el combinado patrio.

Desde su primera anotación, el AFC Sunderland empezó a publicar sobre la gran actuación de Bennette.

Lea también: Jewison Bennette se roba aplausos con doblete en empate de La Sele ante Corea del Sur

Cuando llegó la segunda anotación de Jewison, su equipo resaltó la gran figura que es el joven de 18 años y donde se demuestra que en el Sunderland están contentos con el talentoso extremo.

OUR BOY @Jewisonoficial9 HAS DONE IT AGAINNNN! 🔥🇨🇷#SAFC | @fedefutbolcrc https://t.co/qBGyrMXPJP

— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) September 23, 2022