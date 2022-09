Cruz recientemente le regaló unos tacos al jugador aurinegro

Redacción – Tal vez a usted su nombre no se le haga familiar, pero Joaquín Huertas se da el lujo de ser uno de los buenos defensores de segunda, pero detrás de él hay una historia que involucra de gran forma a Allan Cruz, volante tico del FC Cincinnati de la MLS.

Huertas es oriundo de La Garita Nueva, Santa Cruz, Guanacaste, sitio donde creció y actualmente reside al lado de su esposa e hijo, así como su familia que lo apoyan con todo, ya que como la mayoría de los ticos viven con mucha pasión el deporte.

Su pueblo está ubicado en la costa guanacasteca, misma zona donde tuvo la oportunidad de compartir desde su niñez y adolescencia con Allan Cruz, con quién compartió equipo a nivel de colegio y de barrio.

En esos días, Joaquín no era defensor como lo es actualmente, si no que cumplía el rol de delantero, por lo que en más de una oportunidad Allan le dio asistencias para poder anotar y así poder hacer un lazo con el actual legionario tico, que es ídolo en la zona.

Los años fueron pasando y ambos se distanciaron por diferentes razones, pero aún así, la relación se mantuvo intacta. Incluso, hace dos meses, Cruz sorprendió a Huertas al enviarle unos tacos desde USA, con el fin de que el zaguero se siguiera potenciando.

Con los tacos que le envío Allan, Joaquín les ha dado un excelente uso, ya que le ha servido para jugar más cómodo en la cancha y así rendir mejor con la camiseta del cuadro aurinegro, donde es comandado por Minor Díaz, quién le ha dado confianza al zaguero.

Joaquín Huertas conversó con AMPrensa.com y afirma que Allan Cruz es una figura representativa para él por su esfuerzo para llegar al extranjero, por lo que el actual defensor de Liberia de 27 años anhela con seguir sus pasos y trascender en el deporte.

«Allan Cruz es muy representativo y para todos acá en la costa de Guanacaste es un jugador de admirar mucho, como empezó, todo su esfuerzo y disciplina que tuvo. Allan es un ídolo acá de la zona. Yo jugué con Allan en el colegio, después en campeonatos de barrio jugábamos juntos, yo jugaba en el mismo equipo de Cruz y en esos tiempos no era defensor, sino que era delantero.

Siempre se notó la calidad de Allan y se veía superior a los demás la verdad. Es un ejemplo a seguir, ahora está en la MLS y es una inspiración. Ahora casi no tengo contacto con él, hace un par de meses me comuniqué con él y me mandó unos tacos nuevos desde Estados Unidos», afirmó Huertas en charla con AMPrensa.com.

En la escuadra de la Ciudad Blanca, Huertas se ha convertido en uno de los chineados de la afición liberiana, que esperan que el defensor siga destacando en la cancha.