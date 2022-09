Venegas ha sido duramente cuestionado en redes sociales

Redacción – El mediático delantero patrio, Johan Venegas, afirma que por lo más mínimo que falle se le va tachar aún más o se le va hacer más grande, debido a la figura que representa a lo interno de la Selección Nacional.

Venegas ha sido duramente cuestionado en las redes sociales, luego de que fallara de forma increíble una opción clara para anotarle a Corea del Sur en el fogueo que deparó un 2-2 en un juego donde La Sele dejó un buen sabor de boca en los ticos.

Pero eso sí, el atacante de Alajuelense ha sido criticado por muchos ticos, que tachan al jugador de 34 años como no apto para la Tricolor, luego de que al minuto 71 recibiera un pase magistral de Joel Campbell y forma increíble Johan botó la pelota.

⚽ Venegas pierde la oportunidad de anotar el tercero para la Tricolor. Corea del Sur 🇰🇷 1-2 🇨🇷 Costa Rica

🔴 #EnVivo: Canal 6 y https://t.co/rlzISdWv3e#VamosTicos pic.twitter.com/fpLbAWAp81 — Deportes Repretel (@deporterepretel) September 23, 2022

Esa jugada se ha hecho viral en las diferentes plataformas digitales, ya que muchos daban por un hecho esa jugada como un gol patrio, pero ante su fallo el ariete reconoce que por ser él se le va cuestionar más que los demás seleccionados.

Johan Venegas habló con Deportivas Columbia y afirma que sus estadísticas lo respaldan, por eso promete levantarse más fuerte en pro de ayudar a La Sele.

«Uno nunca quiere fallar una jugada de esas, siempre uno como delantero quiere anotar y quiere anotar más con la Selección Nacional, pero obviamente pasó así y sé que por lo más mínimo que falle se me va tachar aún más o se va hacer un poco más grande. Creo que si ven las estadísticas al final eso es lo que habla, me siento bien y físicamente estoy bien, llevo buenos goles con mi club y obviamente he caído, pero me he levantado. Todo es tener calma y paciencia, seguir trabajando que al final entre más trabaje uno, más suerte va tener», afirmó Johan Venegas a Deportivas Columbia.