La modelo dejó claro que todo en la vida le ha costado

Redacción– La guapísima ex Miss Costa Rica, reconocida por su carisma, habló sobre su vida personal, demostrando lo humilde que es y todo lo que ha tenido que pasar para poder llegar hasta donde está.

«Johanna Solano no es millonaria, no nació millonaria, pasé por muchas oficinas y trabajos, tuve jefes en todo lado, pero mucho de eso me formó», comentó la modelo en una entrevista para De Boca en Boca.

Solano ha sido cuestionada varias veces por su estilo de vida, sin embargo sin tapujos, la modelo afirmó que no tener un horario de trabajo en estos momentos, como se acostumbra, no significa que no tiene responsabilidades.

Entre todas las disciplinas en las que trabaja, mencionó dar charlas motivacionales, eventos corporativos, baila canta, hace poesía y creación de contenidos.

Sin duda dejó claro que es una mujer 4×4, y todo lo que necesite hacer lo puede aprender ella sola.