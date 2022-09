Redacción- La leyenda suiza Roger Federer le ha puesto fecha a su retirada, esto lo ha hecho saber a través de una carta en sus redes sociales.

El balcanico aseguró que se retirará del tenis profesional luego de la Laver Cup que se realizará del 23 al 25 de septiembre.

«Los últimos tres años se me han presentado desafíos en forma de lesiones y operaciones. He trabajado duro para volver a mi mejor versión competitiva. Pero también conozco las capacidades y los límites de mi cuerpo, y el mensaje que me ha mandado está claro. Tengo 41 años. He jugado más de 1.500 partidos en los últimos 24 años. El tenis me ha tratado más generosamente de lo que soñé, y ahora debo reconocer que es tiempo de terminar mi carrera competitiva». Escribió Federer en su carta.