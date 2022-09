Moreira ha vivido meses llenos de críticos

Redacción – Los últimos meses han sido complicados para Leonel Moreira, arquero rojinegro que ha soportado un mar de críticas por sus fallos en el arco de La Liga, por lo que aclara que a él le preocupa quedarle bien a La Liga y no a sus detractores.

Moreira llegó a 100 partidos jugados con Alajuelense este pasado miércoles en el duelo ante Guadalupe FC, en el cuál se vio al portero muy seguro y por eso «Osito» considera que va de menos a más en el certamen, lo cuál demuestra bajo palos.

Desde la óptica del cancerbero de 30 años, lo que se dice en las redes sociales y en la calle no lo alarma ni mucho menos, debido que él sabe que está trabajando fuerte para siempre mostrar su mejor versión en la portería del Equipo de su Gente.

Además, Moreira agradece a todos los liguistas que siempre lo han apoyado y es gracias a ellos y junto a sus familiares, que tiene fuerza para levantarse y luchar por ser el mejor guardameta del fútbol nacional para así soñar con ir a Catar 2022 con La Sele.

Leonel Moreira habló con Deportivas Columbia y afirma que lo que siempre busca es quedarle bien a Alajuelense fecha a fecha, pero lo que digan sus críticos no lo desvelan.

«No me alarma, no me preocupa, yo trabajo para ayudar al equipo y no para ayudar a mis detractores, me preocupa quedarle bien a La Liga y no a mis detractores. Los que me apoyan les agradezco de corazón y los llevaré siempre, lucharé por ellos. Los que no quieren se les respeta la decisión y todos pensamos diferentes, yo trabajo para Alajuelense, no para mis detractores.

Soy el único que debo demostrar que yo puedo hacer las cosas bien, pero los demás tendrán su decisión, todos pensamos diferentes. Creo que no ha sido un arranque de la mejor manera de mi parte, pero siempre luché y respete los momentos, apoyé a mis compañero cuando jugó, él me apoya a mí y los dos somos uno», afirmó Leonel Morera en charla con Deportivas Columbia.