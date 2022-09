Chacón compareció ante los diputados en la Asamblea Legislativa

Redacción – La Ministra de Salud, Joselyn Chacón, afirma que lo que le duele a muchas personas es que le esté yendo bien en su cargo en el gobierno de Rodrigo Chaves, por lo que está con la consciencia totalmente tranquila.

Chacón compareció ante los diputados en la Asamblea Legislativa este 6 de septiembre, donde en medio de su interpelación señaló que le ha tocado enfrentarse a una violencia política increíble, donde le ha tocado enfrentarse con comentarios machistas.

Pero además, la ministra dijo en su intervención que la pandemia no ha terminado, pero eso sí, sacó pecho con su decisión de haber llevado a los niños nuevamente a las escuelas, luego de abrir al país pese a las críticas que recibió.

Incluso, señaló que no sabe donde está el pecado en su gestión y resaltó que sin tener el país encerrado ha dado más apertura en el tema de Salud. También dejó claro que murieron más niños cuando los ciudadanos estaban encerrados en sus hogares.

Joselyn Chacón aprovechó también para señalar que le está yendo bien en su rol dentro del gobierno, pero aún así, le ha tocado enfrentarse a personas que les duele verla bien en su puesto y por aprovechó para enviar un claro mensaje.

«Tengo una consciencia tranquila completamente tranquila, de venir a decirle que a pesar de haber abierto el país y a pesar de llevar a los niños a las aulas, he disminuido las muertes, disminuido los casos y la cantidad de pacientes en cuidados intensivos, díganme donde está el pecado y sin tener el país encerrado.

Explíquenme porque murieron más niños cuando estábamos encerrados y explíquenme porque los niños por el confinamiento que tuvieron no pueden enfrentarse a ciertos otros virus, porque los pueden matar. Vivimos en un país de violencia política increíble, machista y lamentable, pero ya me he acostumbrado desde que asumí el Ministerio de Salud.

Este país no está acostumbrado a que una persona joven y mujer pueda asumir ciertos retos, lo que más le duele a muchos es que nos esté yendo bien. Cuando decidí abrir este país y mandar a lo niños a la escuela, me dijeron que había tomado el peor error de la vida y que se iba a morir la mitad del país, no fue así y los casos, muertes disminuyeron, y todo va mejorando», afirmó Joselyn Chacón.