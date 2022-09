Hernández catalogó de fracaso total eliminación brumosa

Redacción – El mediático delantero cubano brumoso, Marcel Hernández, catalogó de un fracaso total la eliminación del Cartaginés en la fase regular, debido que no podrán defender su corana en la primera división.

Los blanquiazules cayeron 1-2 en el Estadio Fello Meza ante Alajuelense, que cobró venganza de la pasada final tras eliminar del todo a lo comandados por Geiner Segura.

Para el ariete isleño de 31 años, él junto con sus compañeros no fueron fuertes en el campeonato, lo cuál les afectó quedar eliminados en la primera etapa del torneo, donde muchos brumosos prefirieron dar excusas para no aceptar su realidad en el certamen.

La crítica del capitán del cuadro de la Vieja Metrópoli fue más allá y por el cubano señala que empezando por él no cumplieron con las expectativas de su afición. Sumado a expulsiones y lesiones que golpearon al Decano del fútbol tico en el campeonato.

Marcel Hernández afirma que deben hacer un autoanálisis bastante fuerte, con el fin de buscar el próximo torneo devolver al Cartaginés a lo más alto del fútbol tico.

«Es para nosotros un fracaso total y sobre todo en casa, no hemos sido fuertes y contundentes, hemos pecado de muchas cosas, muchos errores, ahora lo que toca es poner barbas en remojo, pensar en lo que viene, terminar el campeonato bien que debe ser una prioridad para nosotros, no solo es que termine este torneo sino que hay uno que viene y estamos en una posición donde Cartago no está acostumbrado estar, para nosotros es vergonzoso, este no es el grupo que quedó campeón, empezando por mí y tenemos que hacer un auto análisis más exhaustivo y a pesar de todas las circunstancias que hemos vivido, tenemos que hacer un autoanálisis bastante fuerte», afirmó Marcel Hernández en charla con FUTV.