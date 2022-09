Hernández afirma que no hay justificación para defender el fracaso

Redacción – Sin ningún tipo de temor, Marcel Hernández cataloga como un fracaso lo hecho por el Cartaginés en el Apertura 2022, donde no pudieron defender de forma digna el título de campeón nacional que tuvieron a lo largo del certamen.

Para el mediático delantero cubano queda un sinsabor muy grande, debido que no se alcanzó la meta de pelear por el bicampeonato, esto por causa de situaciones como jugadores lesionados, expulsiones y otras cosas que golpearon al grupo.

Hernández cree que tuvieron un certamen atípico, lo que les llegó a afectar de gran forma, ya que no encontraron la ruta para cosechar buenos resultados al mando de Geiner Segura, que ha sido catalogado por muchos fanáticos como el campeón de las excusas.

La mentalidad del plantel brumoso era seguir ganando copas para la institución, pero el fracaso en la etapa regular los dejó sin chances de defender su corona, por eso Marcel Hernández considera de fracaso el mal torneo hecho por el club blanquiazul.

«Es una realidad que hay un sinsabor muy grande, no solo para mí, sino que para todos los equipos y toda la directiva, todos en general porque hay un sinsabor muy grande por el tiempo tan corto como todo sucedió y nos enfrentamos a un torneo normalmente atípico y lo tenemos llamar de la manera que toca fracasado, fracasamos y no puede haber otra palabra que utilice pero bueno, nosotros como grupo sabemos que fracasamos, más allá de las cosas que sucedieron y montón de explicaciones que pueda dar.

Nosotros queríamos seguir ganando, pero fracasamos, queríamos defender el título en el Cartaginés, como se merece un campeón, pero en lo personal me deja un sinsabor muy grande y muy triste, no puede ser que no haya podido en lo personal defender el título, sé que hay muchos de mis compañeros que nos quedamos con ese sinsabor cuando no eran lesionados, era jugadores expulsados, sin justificación alguna no pudimos defender el título como lo merecía el Cartaginés», afirmó Marcel Hernández a RM Deportes.