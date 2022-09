Mariano se muestra satisfecho con la racha positiva del Mounstro

Redacción- El experimentado mediocampista, Mariano Torres resaltó al final del juego ante PFC que están muy felices por asumir el liderato, pero que todavía el campeonato no termina, ya que esperan el clásico nacional con ansias.

Torres comentó que el tenía mucha fe en el equipo tibaseño ya que sacaron un resultado muy importante, lo que les permite asumir el liderato del Grupo B, pero sin relajarse ya que vienen los encuentros ante los equipo del Grupo A.

Mariano también dijo, que están conscientes de que aunque están en un gran momento futbolístico, se concentran en el próximo juego ante su máximo rival de turno.

«Estamos muy contentos, muy felices porque yo desde un principio dije que cuando viniéramos a esta cancha yo me tenía mucha fe, confiaba y creía en este equipo, sacando un gran resultado para estar de líderes. Creo que lo que marca la historia de Saprissa o lo que mereces es estar siempre arriba, en los últimos campeonatos habíamos hecho un gran esfuerzo y no se nos daba pero estamos felices porque estamos líderes, pero esto no termina ya que viene el clásico», afirmó Mariano Torres.

Además, Mariano añadió que están satisfechos de estar en el primer lugar, ya que la historia de Saprissa o lo que merece el cuadro morado ya que son el equipo más ganador del balompié de Costa Rica.