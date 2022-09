Arriola justificó las gradas vacías cada vez que juega La Liga

Redacción – El asistente técnico de La Liga, Martín Arriola, justifica el alojamiento de los liguistas de las gradas por causa de la situación económica que vive el país.

Aunque muchos atribuyen que los fanáticos erizos ya no apoyen tanto al León, debido al último fracaso erizo perdiendo la Gran Final ante Cartaginés, que dio la vuelta olímpica en el Morera Soto rompiendo así 81 años de sequía.

Sumado a otro tipo de papelones en los últimos 9 años, donde los manudos solo han ganado un título nacional y una Liga Concacaf, lo cuál ha hecho que muchos aficionados se hayan alejado por completo de alentar a su equipo.

Pese a que estos resultados es de conocimiento de muchos, Arriola no lo ve así y más bien cree que es por la situación económica del país, también señala que no se trata del estilo de juego que ha implementado Alajuelense en el certamen.

Martín Arriola habló en conferencia de prensa y afirma que deben ir solucionando cosas en el camino, con la intensión de potenciar su plantel en busca de volver a cautivar a los manudos, que están cansados de los malos resultados.

«Habría que ver a que le llamamos atractivo, si un equipo juega bien o no juega bien, siempre hay que saber que es jugar bien, hay cosas por mejorar y no sabría decir, el tema de las gradas es algo que no tenemos como comprobarlo y sabiendo este torneo donde hemos jugado cada tres días, la situación económica no es sencilla para cada tres o cuatro días llegar al estadio, nosotros sabemos e intentamos partido a partido mejorar, saber que hay situaciones que hay que ir solucionando sobre el camino.

Es algo que no sabemos que lo podemos controlar nosotros, sabemos que día a día debemos mejorar y día a día nos encontramos con inconvenientes, jugar de esta manera ya estamos en semifinales de Concacaf y cerca de clasificar a semis del torneo local, sabemos que tenemos muchos jugadores fuera por selección, es difícil comprobar eso y de poder valorarlo», afirmó Martín Arriola.