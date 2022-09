Personas que infrinjan esta regla se exponen a una multa de ₡56.000.

Redacción – La Policía de Tránsito no ha parado de hacer multas por mal estacionamiento a los conductores en lo que va del presente año.

Debido a que, según las cifras registradas por las autoridades hasta el cierre del mes de agosto se habían contabilizado 24.153 multas por infringir el artículo 110 de la Ley de Tránsito.

Cifra que representa un promedio de 99 partes diarios, esto quiere decir que se efectúan cuatro por hora, es decir uno casa 15 minutos a lo largo del territorio nacional.

Situación por la cual el director de Tránsito, Alexander Solano, le recuerda a las personas que estas acciones pueden terminar ocasionando más congestionamiento en las vías nacionales, así como afectar a otros actores que conviven en las calles del país.

«Nos hemos topado con conductores molestos porque quieren que regulemos el tránsito para mejorar la circulación, pero, en algunos casos, son los mismos conductores que generan esos embotellamientos al estacionar en zona prohibida, reduciendo el espacio físico para avanzar. Por otro lado, hablamos de irrespetos muy graves al adulto mayor que no puede usar una acera, a la persona con discapacidad que no puede descender de una rampa con su silla de ruedas porque el paso está obstruido por un vehículo, o con la persona que no puede sacar su vehículo de la cochera porque el vecino se le estacionó en frente», expresó el jerarca.

Ante esta situación las autoridades le recuerdan a los choferes que se exponen a una multa por esta infracción si estacionan a menos de 5 metros de un hidrante o a menos de 10 metros de un cruce.

La sanción también aplica cuando una persona parquea en curva o en zona con demarcación que así lo prohíbe.

Inclusive la Policía de Tránsito está facultada para retirar las placas del automotor o, incluso y hasta el propio vehículo.