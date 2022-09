Borges renovó con Alajuelense hasta junio del 2024

Redacción – El respetado volante manudo, Celso Borges, afirma que le alegra mucho ser querido por los fanáticos de Alajuelense, que lo han tratado de maravilla y que cada vez que salta a la cancha en un estadio recibe lluvia de aplausos.

Borges está muy contento en las filas del Equipo de su Gente, donde inclusive llegó a un acuerdo con la directiva para renovar su ligamen hasta diciembre del 2024.

Esa renovación habla de la felicidad que tiene el mediocampista de 34 años de jugar en el León, donde con un notable rendimiento se ha ganado los aplausos y elogios de los liguistas, que resaltan liderazgo y talento de Celso.

Es tan relevante el nivel del volante que es uno de los capitanes erizos. En lo que va del semestre, el jugador registra 16 partidos disputados, que se dividen en cinco por Liga Concacaf y once por torneo local, lo cuál habla bien de su gran constancia.

Celso Borges dejó saber su alegría por tener el cariño de los liguistas, ya que juega también al fútbol para poder vivir momentos especiales, como los que tiene en Alajuelense, donde cuenta con el respaldo de una de las aficiones más grandes del área.

«Muy contento la verdad, he tratado devolver el cariño de la gente con buen rendimiento, que es lo que se le exige a todos. Me alegra mucho ser querido por el liguismo, sentir querido es de las cosas más lindas del fútbol, uno juega para que la gente disfrute con uno y es una de las cosas bonitas de mi profesión. Mi cabeza está en La Liga y estoy deseando de cumplir los objetivos que se plantea el club y no puedo pensar más allá, hay un compromiso acá y estoy muy contento acá, mi cabeza no me da más que no sea para lo que sea de La Liga», afirmó Celso Borges a Deportivas Columbia.