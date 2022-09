Medford dejó saber su malestar por críticas al fútbol tico

Redacción – El mediático entrenador del Team, Hernán Medford, afirma que es un irrespeto decir que el fútbol de Costa Rica no tiene intensidad y por eso señala que el Herediano fue superior al Real España en la vuelta, pero careció de efectividad.

Hace una semana, el Pelícano pidió respeto para el balompié de Honduras y tras el fracaso del equipo que nació grande, el timonel hizo lo mismo pero con el fútbol tico con el fin de dejar la polémica de lado y así poder bajarle el tono a todo lo que se dice en redes.

Desde la óptica del entrenador de 54 años, tanto ticos como catrachos tienen un fútbol con intensidad, pero eso sí, no se puede menospreciar a Costa Rica, un país que está clasificado al Mundial de Catar y si se clasificó fue por algo.

Hernán Medford habló en conferencia de prensa y defendió con todo su trabajo en el Herediano, así como aprovechó para pedir respeto al balompié costarricense.

«Herediano tuvo intensidad, tuvimos entre siete y ocho jugadas en el primer tiempo, le metimos intensidad. Sigo diciendo que eso no es real, estamos en el Mundial por algo, si Herediano hizo lo que hizo fue por algo, esta serie la perdimos en Honduras y nosotros les pasamos por encima acá en Costa Rica, pero no fuimos contundentes y en esa parte tenemos que felicitar al Real España por su contundencia.

Herediano fue totalmente intenso todo el partido y entonces, decir que el fútbol de Costa Rica no tiene intensidad, así como pido respeto para el fútbol hondureño, es un irrespeto decir que el fútbol de Costa Rica no tiene intensidad, ojo estamos en el Mundial y son cosas que ya hemos hablado, creo que siempre tiene que haber un respeto al fútbol hondureño y tico porque somos los dos países de Centroamérica que más hemos ido a Mundiales, que vende constantemente jugadores y han ido a olimpiadas, no podemos estar ahorita en dimes y diretes, creo que eso es un irrespeto para el grupo», afirmó Medford.