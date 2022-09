Medford no se guardó anda contra los árbitros

Redacción – El polémico entrenador florense, Hernán Medford, afirma que Costa Rica es el único país del mundo, donde hay cosas arbitrales que solo aquí pasan, lo cuál le preocupa bastante al líder del camerino del equipo que nació grande.

Medford atacó con todo a Randall Poveda, presidente de la Comisión de Arbitraje, al cuál le pide que deje de cosas y facilite a los futbolistas jugar, esto con el fin de evitar episodios vergonzosos y risorios como la expulsión a Jurguens Montenegro del PFC.

Montenegro le anotó al Herediano y por celebrar al mejor estilo del neerlandés, Memphis Depay, el porteño vio la roja dejando escenas penosas, debido que no es una celebración fuera de lo normal y forma insólita fue expulsado.

Así como diferentes jugadas a lo largo de la jornada, que desatan una enorme polémica. Los árbitros la mayoría del tiempo se roban los reflectores del fútbol tico.

Hernán Medford habló en conferencia de prensa y denunció que solo en suelo tico se ven cosas que no se ven en Europa, por eso pide que se haga un cambio en pro del fútbol de Costa Rica, que es un país que va para el Mundial, pero aún así sufre de mal arbitraje.

«En el fútbol de Costa Rica hay cosas que aquí no se pueden hacer, pero que si se hacen afuera. Eso es lo que digo que como limitan las cosas, no podes dirigir así y no podes celebrar así, ves el fútbol de Europa con un ambiente tan bonito y vi lo que pasó con Vinicius en el Real Madrid y todo mundo le dijo que siguiera bailando, pero somos el único país del mundo, que hay cosas arbitrales que solo aquí pasan, eso lo debería analizar la prensa y vamos para un Mundial, hay que hablarle a los muchachos que ojo los árbitros del Mundial permiten más cosas, acá en Costa Rica no se permite nada.

Entonces eso es lo que hace el fútbol aburrido, un jugador tiene que ver como celebra y tiene que ver como le dice las cosas a los árbitros, en Europa los entrenadores van y le dan la mano al árbitro, pero aquí uno no puede decirle al árbitro ni felicidades y no se le puede acercar, es decir en que fútbol estamos, es el único país donde tenemos las reglas de los árbitros que son totalmente diferentes a otros, señor Poveda dejémonos de cosas, deje a los jugadores y déjate de cosas, vamos a un Mundial, ayúdenos», afirmó Medford.