Medford sacó a relucir su exitoso currículo en los banquillos

Redacción – El mediático entrenador del Herediano, Hernán Medford, envió un contundente mensaje a sus críticos en la prensa y redes sociales, a los cuáles les dice que tienen que hablar de uno de los mejores entrenadores en la historia del país.

Medford afirma que le resta importancia a las críticas que no sean objetivas y cada vez que ve o que le comentan algo sobre sus detractores, el timonel afirma que es porque él tiene trascendencia en la vida de esas personas por su gran éxito deportivo.

Fiel a su estilo, el Pelícano sacó pecho al decir que estuvo 10 años seguidos entrenando y que pasó solo un año fuera de los banquillos, donde aprovechó para participar en programas de TD Más y Repretel, así como compartir con su familia.

Según el estratega de 54 años, ese tiempo que estuvo fuera de los terrenos de juego le generó que muchos estuvieran anuentes a él, ya que a pesar que no estaba en el máximo circuito, aún hablaban de su figura, lo cuál le demuestra que es relevante.

Incluso, Hernán señala que si hablan de él es porque es importante en la vida de la persona, por eso aprovechó la conferencia de Concacaf para atacar a sus críticos, debido que sabe que hay muchos anhelando con verlo fracasar ante Real España.

«Imaginen que cuándo no estaba en el fútbol me critican, imagínense que están anuentes a mi persona y eso es importante para mí, tienen que hablar de uno de los mejores técnicos de la historia del país, cuando hablan de uno es porque es importante y cuando no estaba en el fútbol hablaban de mí, retorno al fútbol y estamos en el primer lugar, siguen hablando de mí.

Es decir señores, vamos a ubicarnos en el sentido que tienen que darle valor a lo que se ha hecho aquí, soy de los entrenadores que más logros ha tenido en este país y otros países, entonces tal vez lo que necesitaban es verme y así no hablan cosas que no vienen al caso. Hay que preguntarle a los que me critican porque no hablan que estuve 10 años sin parar, entrené 10 años sin parar, porque de eso no hablan.

Pero paré un añito y no sé de que hablar, yo ni leo ni veo, mientras las críticas no sean objetivas no me importan. Cuando habla de uno es por importancia, si hablan de uno es porque tengo alguna importancia en la parte profesional, eso es parte del fútbol. Algunos contentos y otros disgustados porque uno está pasando un buen momento, así que gracias por hablar de mí bien o mal, eso me da rating», afirmó Medford.