Advirtió a sus compañeros de que su padre era el heredero al trono

Redacción– Con tan solo 9 años, en príncipe George, hijo del príncipe William y Kate Middletown, sabe muy bien su posición en el trono, ya que tras una nueva revelación del libro de Katie Nicholl, sobre la realeza, afirma que el pequeño advirtió a sus compañeros sobre quien era él.

«Mi padre será rey, así que tengan cuidado», dijo el niño de nueve años a sus compañeros de la escuela.

Publicado en su libro «The News Royals: Queen Elizabeth Legacy and the Feature of The Crwon», la frase rápidamente se hizo viral en redes sociales, ya que se dio a conocer como los niños son criados bajo un modelo de monarquía.

El pequeño es el segundo en la línea de sucesión, ya que su padre es el heredero al trono británico una vez muera su abuelo, el Rey Carlos lll.