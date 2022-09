Arboine vive un gran momento en Saprissa

Redacción – El respetado ex-defensor patrio, Michael Umaña, afirma que Pablo César Arboine tiene todo para ser el próximo defensor de La Sele, gracias a sus buenas condiciones que lo tienen abriéndose campo en el Saprissa.

Umaña compartió en las filas del Santos de Guápiles con Arboine, por lo que en ese tiempo juntos le ayudó al dos veces mundialista conocer mejor al actual jugador del Saprissa, que ha mostrado un excelente nivel a lo largo del certamen.

Desde la óptica del histórico defensor tico, Pablo tiene todo para poder ser llamado y cumplir con creces en el cuadro tricolor en un futuro cercano, ya que a sus 24 años muestra gran personalidad y carácter indispensables en la zona baja.

Incluso, ha sido tan buena la labor de Arboine que se ha consolidado en el plantel comandado por Jeaustin Campos, que junto a Fidel Escobar y Kendall Waston ha conformado una línea defensiva que ha permitido solo dos goles en siete juegos.

Michael Umaña habló con AMPrensa.com y destacó las cualidades de Arboine, que se ha convertido en un indispensable en la defensa del Deportivo Saprissa.

«La verdad hay varios defensores que me gustan como Juan Pablo Vargas y Francisco Calvo, pero hay otros muchachos que vienen abriéndose campo y yo tuve la oportunidad de compartir en Santos, todavía no ha sido llamado a selección que es Pablo Arboine, que viene llegando a Saprissa y abriéndose un espacio, creo y no tengo dudas que Pablo Arboine tiene todo para ser el próximo defensor de La Sele, pero debe mantener su buen nivel, dichosamente en ese espacio también hay muchas posibilidades, ojalá que los jugadores entiendan que deben seguir evolucionando, darle valor a la profesión y ojalá que así los muchachos lo sigan entendiendo», afirmó Umaña a AMPrensa.com.