Ajú no está feliz con ser suplente de Moreira

Redacción – Ante la poca regularidad en el primer equipo manudo, Miguel Ajú, joven arquero manudo desea mantener su ritmo de competencia y por eso buscará jugar partidos con el alto rendimiento de Alajuelense y así seguir potenciando sus condiciones.

Ajú no está para nada conforme con ser el suplente de Leonel Moreira en La Liga, por lo que valorará a partir del próximo torneo que pasará con su futuro en Alajuelense, institución con la cuál está muy agradecido por todo lo que le han dado.

Pese a su gran amor hacia el León, Miguel no quiere ser suplente todo el tiempo en el Equipo de su Gente, ya que considera que ha demostrado que tiene la calidad suficiente para ser el dueño de la portería manuda en la primera división.

Es por ello, que en conjunto con su representante conversará con la directiva manuda para buscar minutos de competencia, aunque sea con el alto rendimiento ya que una salida definitiva parece difícil, debido que su contrato es válido hasta junio del 2025.

Miguel Ajú habló con Teletica Radio y reconoce que no se le agotará la paciencia, pero no esconde que su deseo es ver minutos en partidos, por lo que buscará una solución.

«Valoraremos el próximo torneo a ver que pasará, por el momento estoy contento que estoy en una gran institución como La Liga, le debo todo a La Liga. Tengo que respaldar a Leo Moreira, lo aprecio mucho como persona y jugador. Tengo que aprovechar cada oportunidad que se me presente, ya sea con el alto rendimiento amistosos en el CAR y que no se ha dado, pero buscaré eso porque quiero ritmo.

Valoraré el próximo torneo a ver que va pasar y voy hablar con mi representante, para ver que podemos realizar. No se me va agotar la paciencia, porque siempre la he tenido. Mis mayores logros a nivel deportivo y educación lo he tenido con paciencia, pero no significa que por tener paciencia, voy a optar por no querer jugar. Yo quiero jugar, mostrarme y quiero mostrarme que quiero ser ambicioso, ya he demostrado a La Liga que puedo llegar a ser titular, no se da por diferentes circunstancias», afirmó Miguel Ajú a Teletica Radio.