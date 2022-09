“Hay gente que murió porque no tenía derecho a una vacuna. Para mí es doloroso. Pero, sinceramente, tampoco me puedo culpar de que eso pase. Si ustedes leen las actas —ya que a algunos les encanta leer actas (así dijo, en referencia a liberacionistas como Andrea Álvarez que citaron actas de la Comisión Nacional de Vacunación)— me encantaría que vieran cómo, desde antes de que yo llegara, se preocupaban diciendo que se nos van a vencer las vacunas”, respondió Chacón a la jefa de la fracción de Progreso Social Democrático.