Chacón generó gran polémica por su respuesta

Redacción – La Ministra de Salud, Joselyn Chacón, le pide a sus críticos presentar pruebas que el gobierno de Rodrigo Chaves ha hecho trato con algún grupo antivacunas, que han sido duramente cuestionados por la ciudadanía.

Chacón fue cuestionada por Antonio Ortega, actual diputado del Frente Amplio que le cuestionó si en la administración Chaves Robles existe favoritismo hacia los tan cuestionados grupos antivacunas, que durante la pandemia fueron un dolor de cabeza.

La jerarca de Salud desató la polémica al reírse de forma sarcástica cuando se le preguntó si existía una campaña coordinada con el gobierno y grupos antivacunas.

Incluso, el diputado afirmó que si parecía que se estaban coordinados ambos grupos y de paso, afirmó que recibieron correos por personas de estas polémicas agrupaciones por llevar a la ministra a comparecer a la Asamblea Legislativa.

Joselyn Chacón pide a los que la critican pruebas, de que si tiene vínculos con los grupos antivacunas que tanta polémica generaron en la etapa más críticas de la pandemia del Covid-19, que cobró tantas vidas en suelo nacional.

«Por favor den pruebas que he hecho trato con algún antivacunas, cuando las tenga pediré disculpas a quién sea, pero no lo he hecho», afirmó Joselyn Chacón.

Pero todo no quedó ahí, debido que Antonio Ortega publicó en su perfil de Twitter su preocupación por la actitud de Chacón, que prefirió reírse en su comparecencia.