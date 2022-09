La Ruta de Cambronero estará cerrada por tiempo indefinido

Redacción – El ministro de Obras Públicas y Transporte, Luis Amador, está de acuerdo con la investigación que hará la Asamblea Legislativa sobre el trágico accidente en Cambronero, donde se una tragedia que cobró la vida de nueve personas.

Este pasado sábado 17 de septiembre en horas de la tarde, se dio el percance luego de que un terraplén que se llevó un bus de la empresa Alfaro que llevaba destino a Bolsón de Santa Cruz, el cuál fue precipitado a un guindo de más de 40 metros de profundidad.

Dicho accidente dejó como saldo siete hombres fallecidos y dos mujeres. Incluso, este 20 de septiembre el bus fue sustraído del sitio donde estaba. Ahora será el OIJ que hará una revisión minuciosa para tener más pistas de lo acontecido.

Esa situación ha hecho que los diputados hayan citado a Amador para pedirle explicaciones, ya que el MOPT estaba advertido desde hace un tiempo de la peligrosidad de esta ruta que es de las más importantes del país.

Desde la óptica del ministro del MOPT, la investigación debe hacerse con el fin de saber que fue lo sucedió y además, de que así todas las partes tendrán respuestas claras de este accidente que ha consternado a todo el territorio nacional.

Incluso, el jerarca de transporte cree que deben haber sanciones de ser necesario, debido que si hay responsables deben pagar tras lo ocurrido con este autobús.

«Creo que es necesaria la investigación y vamos a tener todos respuestas, como lo he indicado. Hemos seguido los protocolos, eso no lo he visto en blanco y negro, se ha pedido un informe a todas las partes que estuvieron ahí, tránsito, CONAVI y Obras Públicas para conocer la realidad de las cosas, murieron nueve personas, por amor de Dios esto es una tragedia. Por supuesto deben existir sanciones, el dolor que nos llena a todos no fue suficiente y necesitamos saber que fue lo que ocurrió ese día», afirmó Luis Amador en charla con NC11.