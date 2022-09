Álvarez es arquero del Cobán Imperial chapín

Redacción – El reconocido arquero nacional, Minor Álvarez, afirma que estar jugando en el fútbol de Guatemala era decir adiós a La Sele y su sueño de ir al Mundial de Catar 2022, por lo que ya se resignó al formar parte del Cobán Imperial chapín.

Álvarez milita desde hace un año con los «Príncipes Azules» de la Liga Nacional guatemalteca, donde le ha tocado alternar la titularidad en el arco de su equipo, pero que cada vez que juega da de que hablar con grandes intervenciones y reflejos felinos.

Para el portero de 32 años, desde el momento que aceptó irse al balompié de Guatemala, sabía que era despedirse del chance de pelear un puesto en la Tricolor, con la cuál jugó dos amistosos ante Panamá en el Estadio Nacional en octubre del 2020.

Pese a las dificultades que le ha tocado vivir con el Cobán Imperial, Álvarez dice que su trayectoria y gran nivel bajo palos se mantiene. Incluso, varios clubes tocaron la puerta del portero con el fin de ficharlo, pero decidió quedarse en su equipo.

Minor Álvarez conversó con AMPrensa.com y afirma que su prioridad ahora es tener estabilidad para él y su familia, por eso continúa en el balompié chapín, luego de que viera esfumarse su chance de pelear un lugar por ir a la Copa del Mundo.

«Sabía que viniendo a Guatemala, ya no me tomarían en cuenta a La Sele, sabiendo por el tipo de liga que es. La liga guatemalteca es la quinta del área y la tica es tercera, para eso van a preferir jugadores de la liga costarricense, yo llegué aquí con ese cártel de seleccionado nacional y pues se mantiene, pero llegó un entrenador al Cobán Imperial y me quitó todas las estrellas, con el fin de traer un arquero de su agrado.

Sin embargo, el nivel y la trayectoria no se pierden, en este caso Keylor Navas puede que no esté jugando, pero hay equipos que quieren hacerse de sus servicios y perfectamente puede jugar un Mundial, en mi caso fue igual después de pasar esa situación varios equipos se acercaron, pero preferí Cobán Imperial de nuevo por agradecimiento a los directivos, como un proyecto propio y personal de que si salgo de este equipo será por a puerta del frente y no por la de atrás.

Ojalá dejar buena imagen y tener la mayor cantidad de amigos por acá, porque eso es lo que deja el fútbol y entonces tratar de trabajar para que mi carrera se extienda lo más que pueda para que mi familia y yo podemos tener una estabilidad hasta entonces. Pero si tengo que ser sincero que estar en Guatemala era decir adiós a La Sele y mi sueño de ir al Mundial«, afirmó Minor Álvarez a AMPrensa.com.