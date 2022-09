Álvarez tiene un año de jugar en el Cobán Imperial

Redacción – El reconocido arquero tico, Minor Álvarez, revela la insólita razón que le prohíbe usar gorra en los partidos que disputa con el Cobán Imperial de la Liga Nacional de Guatemala, en el cuál brilla con grandes tapadas.

Muchos costarricenses se acuerdan bien de Álvarez por ser el portero que siempre usaba gorra para atajar en el fútbol nacional, donde brilló con la camiseta de clubes como Limón FC, Herediano, Cartaginés y otros clubes más.

Ese distintivo particular a la hora de saltar a la cancha ayudó al guardameta a conseguir un patrocinador con una universidad privada, que se promocionaba con Álvarez.

Gracias a ese patrocinio, el arquero sacó una especialización en gerencia deportiva. Incluso, Minor dice que en suelo tico muchos lo reconocen en la calle como el portero de la gorra, ya que hasta cuando jugó dos partidos con La Sele en octubre 2020 la usó.

Pero desde que llegó al fútbol guatemalteco a jugar con el Cobán Imperial hace un año atrás, el arquero nacional tuvo que olvidarse por completo de su «amiga» inseparable, debido que los estatutos de la liga chapina se lo prohíben.

Minor Álvarez conversó con AMPrensa.com y reveló la insólita razón por la que tuvo que olvidarse de la gorra para atajar en los encuentros de la liga guatemalteca, donde es considerado uno de los mejores porteros de la competencia.

«Yo comencé a usar gorra en segunda división, ya luego lo vi como una oportunidad, yo estudié gestión deportiva y me di la tarea como buscar dinero, esa fue una de las razones y no me incomodaba, en Costa Rica no era prohibido usarla y acá en Guatemala sí, en Herediano negocie eso con Jafet Soto y él lo aprobó, me dijo que no había problema, eso me generó buenos réditos. Saqué una especialización en gerencia deportiva gracias al patrocinio que logré.

Ya la gente se acostumbró a verme con gorra y sin gorra no me reconocían muchos, tal vez no se acordaban mi gorra pero si acordaban de que soy el arquero de la gorra. En la Selección Nacional también lo hice y la gente hablaba de mí, ahora en Guatemala no se puede usar gorra y estoy buscando una forma para usarla, acá dicen que yo puedo lastimar al rival y por eso me la prohíben, hasta en la Premier League usan gorra», afirmó Minor Álvarez a AMPrensa.com.