Suárez sueña con una gesta parecida a la de Brasil 2014

Redacción – El entrenador colombiano de La Sele, Luis Fernando Suárez, afirma que el objetivo de la Selección Nacional no es solo jugar tres partidos en el Mundial de Catar, ya que la meta es clasificar a segunda ronda y romper los pronósticos de muchos.

La Tricolor jugará en la fase de grupos de la Copa del Mundo ante Alemania, España y Japón en acción del sector E de Catar 2022, donde Suárez espera que se logre la misma gesta cosechada en Brasil 2014, en el cuál el país hincó a tres campeones del mundo.

Desde la óptica del estratega sudamericano, tener seis jugadores que vivieron la gesta de Brasil será fundamental para Costa Rica en el Mundial, debido que ellos saben como jugar esa clase de encuentros ante las grandes potencias.

Por ello, Luis Fernando Suárez habló en conferencia de prensa y afirma que el objetivo del cuadro patrio es ser protagonistas en la justa universal, poniendo fin así a los críticas de muchos que dicen que la Tricolor solo irá a pasear a Medio Oriente.

«Nosotros no pensamos jugar solo la primera ronda, nosotros pensamos que es el primer paso para seguir competiendo a nivel de Mundial, somos conscientes que no va ser fácil de ninguna manera, que no es la misma historia que ocurrió hace ocho años en Brasil 2014, donde habían tres campeones del mundo enfrentando a Costa Rica, donde se ganó el grupo. Lógicamente eso es algo importante que uno nota, que puede hacerse si ya lo logramos una vez, pero la idea y el objetivo sigue siendo el mismo.

El objetivo es ser protagonistas y no queremos solamente ir a jugar tres partidos, a veces se puede lograr solo eso, pero nunca es la idea de solo hacer eso y buscaremos hacer más, es nuestro objetivo y aparte después de haberlo logrado, tenemos una relativa ventaja es que hay un buen conocimiento de algunos que ya vivieron esa historia, hay seis jugadores que afrontaron esos partidos en 2014 y tener ese conocimiento previo es una ventaja para nosotros, ojalá se pueda conseguir una clasificación mayor, esa es la idea», afirmó Luis Fernando Suárez.