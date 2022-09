Alvarado aceptó que tomó una decisión incorrecta ante Corea del Sur

Redacción – El mediático arquero de La Sele, Esteban Alvarado, afirma que no siente que tenga nada a su favor de cara a la lista del Mundial de Catar y por eso promete seguir trabajando arduamente para estar en la convocatoria final.

Alvarado ha sido duramente cuestionado por los ticos, luego de su grueso error ante Corea del Sur, donde agarró un balón fuera del área sobre el minuto 80, generando que viera la tarjeta roja dejando diezmada a la Selección Nacional.

Pese a ese fallo, Esteban tuvo notables intervenciones en el encuentro, pero eso no ha evitado los cuestionamientos hacia su figura en el representativo patrio, debido que tiene amplio rodaje para incurrir en ese tipo de fallos infantiles.

Muchos ponen a Alvarado como segundo arquero de la Tricolor para la Copa del Mundo, pero el arquero ficha del Herediano no lo ve así y por eso promete seguir trabajando arduamente para estar entre los 26 jugadores que representarán al país.

Esteban Alvarado conversó con Deportivas Columbia y afirma que continuará trabajando fuerte, debido que no cree que tenga su lugar asegurado en la nómina de Costa Rica para el Mundial de la FIFA que se realizará en suelo catarí.

«Tome una decisión no correcta, pero no tiene que mermar en lo que hemos venido haciendo. Todos tenemos claros los roles, al final no hay una lista definitiva y al igual que todos los compañeros tenemos que seguir entrenando y trabajando fuerte para tratar de levantar la mano, pero no siento que tenga nada a mi favor», afirmó Esteban Alvarado a Deportivas Columbia.

Desde hace varios meses, Alvarado ha dejado saber su anhelo de ir al Mundial Mayor, debido que por diferentes cosas no pudo estar en Brasil 2014 y Rusia 2018.