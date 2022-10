Cartín no podrá seguir con sus planes de estudiar comunicación en Europa

Redacción– Este viernes se dio a conocer la noticia de que el ex periodista de «Calle 7», no podrá salir del país, ya que por petición de un juez, tuvo que entregar su pasaporte, por el incidente que tuvo con su ex pareja, la periodista Krissia Chacón, así lo confirmó el medio «La Teja».

Esta tarde se supo que Cartín deberá cumplir con ciertas medidas como: no salir del país, firmar en un juzgado cerca de su residencia cada 15 días y no acercarse de ninguna manera a su ex novia.

Estas medidas se imponen a personas que no tienen hijos, ni propiedades en su nombre, ya que sería muy fácil para ellos salir del país de donde son investigados.

Hace unos pocos días el periodista fue capturado, junto a su abogado, en las afueras del Juzgado en Pavas, ya que fue denunciado por violencia doméstica por su ex novia. El violinista fue despedido de Canal 7 por la filtración de una grabación donde se ve como arrastra a la periodista con su carro.