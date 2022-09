Paradela jugará su primer Clásico Nacional

Redacción – El mediático delantero cubano morado, Luis Javier Paradela, le baja el tono al Clásico Nacional ante Alajuelense y deja claro que lo ve como un partido más para el Saprissa, donde no se preocupan en lo absoluto al enfrentar al odiado rival.

Paradela ha desatado la polémica en redes sociales, luego de que dijera que en el Monstruo ven como un partido más el juego ante La Liga, lo cuál ha generado una ola de cuestionamientos de parte de la afición manuda hacia el isleño.

Para el ariete de 24 años, el Clásico 340 de la historia es un juego más, ya que a lo interno del plantel desean no poner una carga extra en la parte mental morado, que está con la motivación al tope tras cosechar cinco victorias seguidas en el Apertura 2022.

Pese las polémicas declaraciones, muchos saprissistas apoyan al isleño, debido que la paternidad de Saprissa en duelos ante La Liga es muy evidente.

Luis Paradela fue más allá y afirma que desea marcarle al León en su bautizo en duelos ante los manudos, incluso sus compañeros le han contado como son esos juegos.

«Es el primer Clásico Nacional que voy a jugar con Saprissa, es un partido más pienso yo, no debemos preocuparnos ni ponernos una carga extra, porque al final si es un Clásico y sabemos lo que nos vamos a jugar ahí, pero igual vamos partido a partido por el objetivo. Quiero marcar y ganar, con los compañeros he hablado normal con los compañeros y me han explicado como son ese tipo de partidos, no nos cargamos mucho mentalmente», afirmó Luis Javier Paradela.

El cubano llega al duelo ante Alajuelense siendo el goleador morado con cuatro goles, por lo que buscará ser un dolor de cabeza para Aubrey David y compañía.