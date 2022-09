Guadalupe es de los peores equipos del torneo

Redacción – El mediático entrenador guadalupano, Wálter Centeno Corea, afirma que hay gente que le gusta ver sangre, esto en alusión a la ola de autocríticas que ha recibido de su sistema de juego desarrollado por el elenco capitalino.

Paté asumió la responsabilidad del pésimo momento deportivo de Guadalupe, que este pasado 17 de septiembre perdió 3-0 ante Cartaginés en el Estadio Fello Meza.

Ese resultado agudizó la crisis de los guadalupanos, que tienen al ídolo del Saprissa como cabeza de su proyecto deportivo, el cuál vive momentos de turbulencia por causa del mal desenvolvimiento que han tenido en el Apertura 2022.

Desde la óptica de Centeno, hay formas de ver sangre y por eso dice que a él le gusta jugar bien al fútbol y por eso siempre trata de realizar un estilo de uno o dos toques, tal y como se hace en Europa, pero no ha tenido suerte adaptándolo al fútbol tico.

Wálter Centeno habló en conferencia de prensa y señala que ha recibido muchas autocríticas de su sistema, pero también señala que su forma de juego es el mismo que se está usando en muchas partes del mundo, incluso hay gente que les agrada de gran forma.

«A muchos les gusta el juego directo y creo que a todos les gusta ver goles, hay formas de ver sangre, hay gente que le gusta ver sangre, he recibido muchas autocríticas de mi sistema de juego, lo que a uno le enseñaron fue jugar bien al fútbol y ahora que raro, hay mucha cosa alrededor que este juega bonito, no, no esto no es de jugar bonito esto es de jugar bonito, mucha gente a veces malinterpreta.

Cada uno tiene su forma de ver el fútbol y eso es aceptable, a mí me gusta estructurar para jugarlos y ganarlos, yo no pensaba que la cancha del Fello Meza iba a estar tan mala, entonces tenía que jugar en un charco y tirar la bola, no. De eso no se trata el fútbol, pero también cuando uno está dentro de la cancha, si es más pequeño y le tiran solo pelotazos voy a perder, es una forma de interpretar el fútbol.

Todo mundo tiene derecho de opinar, los mejores equipos de Europa juegan a uno o dos toques, lo vamos a ver en el Mundial. Guadalupe ha jugado mal y no ha sacado los resultados, el responsable es Centeno y seguiremos trabajando», afirmó Paté.