Corresponde a los segmentos de frecuencias de 3400 MHz a 3500 MHz y de 3600 MHz a 3625 MHz.

Redacción – El presidente de la República, Rodrigo Chaves, no escondió su felicidad porque el Estado ya logró recuperar una parte de las frecuencias 5G.

Dicho objetivo alcanzado fue comunicado por el mandatario durante la conferencia de prensa realizada ayer miércoles tras la sesión del Consejo de Gobierno.

Chance en el que el líder del Poder Ejecutivo se refirió a este tema y brindó una actualización de cómo avanza el Gobierno en esa línea.

Puesto que desde el día que Chaves asumió el poder se comprometió a tener resuelto este tema en seis meses.

No obstante, ayer miércoles 7 de setiembre ya anunció la recuperación de una parte de estas frecuencias.

Aunque el presidente es claro que aún falta la mayor parte de las mismas y que su administración está trabajando para obtenerlas lo antes posibles.

Esta primera fracción el país las recupera luego de que el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) llegaron a un acuerdo.

Situación por la cual el mandatario se mostró muy complacido, debido a que este trato se dio sin necesidad de realizar un proceso judicial.

«Este es un acuerdo mutuo entre el ICE y Micitt, no tuvimos que judicializarlo, no presentamos una ley al Congreso como también se trató en ocasiones anteriores, no le estamos quitando al ICE toda la 5G, se le va a dar un tracto, es decir ellos van a mantener un tracto y nos quedan tres tractos para subastar para que en competencia otros operadores en una subasta internacional y transparente puedan tratar de venir a hacer las inversiones correspondientes para que la industria, el sistema financiero, el comercio, la agricultura y el pueblo de costa Rica tengan ya acceso a tecnología de punta como lo debe tener cualquier país próspero en el mundo», declaró Chaves.