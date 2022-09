Herediano quedó fuera de la Liga de Campeones de la Concacaf

Redacción – El reconocido presidente florense, Juan Carlos Retana, afirma que no llegar a la Concachampions les duele y por eso afirma que es un fracaso deportivo.

Retana reconoce que quedar eliminados de Liga Concacaf ante Real España fue un papelón del equipo que nació grande, pero al igual que Jafet Soto señala que sí es un alivio económico haber quedado fuera del torneo del área.

Según reveló el mandamás del Team, Fuerza Herediana tuvo que sacar dinero de sus finanzas para poder realizar una participación digna, ya que lo que aporta económicamente la Concacaf no alcanzó ni para 15 o 20 personas de la delegación.

Juan Carlos Retana reconoció que la parte deportiva sigue siendo clave, pero no esconde que es un alivio en la billetera del Herediano, que hizo todo lo posible para realizar un buen papel en el plano internacional con la camiseta rojiamarilla.

«Cuando tienes que hacer inversiones que superan al aporte que da Concacaf y que tienes que poner el doble de lo que aporta Concacaf, tener que sacar del bolsillo para participar es una pérdida económica, evidentemente no tener que hacer ese egreso extra y eso es un alivio a las finanzas y a los recursos, no tiene que ver lo deportivo con los económico, seguimos diciendo que no llegar a Concacaf nos duele y es un fracaso deportivo.

Conceptualizado la palabra fracaso. La parte deportiva sigue siendo importante, pero si no podemos negar que es un alivio económico cuando pagas 600 o 900 dólares por tiquete, en una delegación de 27 y te dan una cifra que no alcanza ni para 15 o 20, súmele eso a transporte, alojamientos y alimentación para llevar una delegación hay que hacer una inversión, los pasajes subieron y eso nos obligó a poner de nuestra bolsa para poder completar lo que nos daba Concacaf y poder participar de forma digna», afirmó Juan Carlos Retana a ESPN Costa Rica.

Pese al ridículo internacional, Herediano es el mejor equipo del fútbol nacional donde marchan como líderes e invictos del Apertura 2022 con 29 puntos en 12 fechas.