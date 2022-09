Ruiz espera que la Tricolor llegue fuerte a Catar 2022

Redacción – El capitán de la Tricolor, Bryan Ruiz, afirma que no es por todo lo que ha hecho en su carrera deportiva que todavía sigue en la Selección Nacional, ya que es porque Luis Fernando Suárez siente que le puede seguir aportando al cuadro patrio.

Ruiz ha aceptado a la perfección el poco protagonismo que le ha tocado tener en el equipo de los ticos, pero aún así, señala que ha aceptado ese rol y por eso se ha enfocado en siempre darlo todo para tratar de motivar y potenciar a sus compañeros.

A sus 37 años, el Capi vive sus últimos meses como jugador profesional y con vísperas al Mundial ya con un lugar asegurado según el timonel patrio, Bryan señala que la está pasando bien en La Sele, por eso está disfrutando al máximo.

Con la madurez que lo caracteriza, Bryan Ruiz señala que está centrado en ayudarle dentro y fuera de la cancha a sus compañeros, por eso deja claro que si está ahí es porque Suárez todavía confía en sus condiciones pese a las cientos de críticas.

Bryan Ruiz habló con Deportivas Columbia y envió un contundente mensaje a quiénes piensan mal por su presencia en la Selección Nacional, la cuál ya ha defendido en un total de 144 oportunidades a lo largo de su exitosa carrera deportiva.

«Esta claro para un jugador que la mayoría de los años ha sido titular, no es como que la alegría más grande saber que tiene un rol diferente en el cuál va tener menos participación, pero creo que a todos nos toca y llegar a aceptarlo en un momento, si el entrenador lo necesita a uno sea para jugar más o menos uno acepta ese rol, creo que la he pasado bien con mis compañeros, ayudándoles dentro y fuera de la cancha.

Poniendo todo lo mío en los entrenamientos para que el profesor dude si me pone más o menos, o bien si los compañeros quieran levantar su nivel para tener una Selección Nacional de un nivel alto, entonces me siento tranquilo y por lo que ha dicho Luis Fernando Suárez les aseguro que no es por lo que he hecho en mi carrera, el profesor siente que puedo aportar en esta última Copa del Mundo mucho dentro o menos, pero que puedo aportar en la cancha, tanto como adentro de la selección», afirmó Bryan Ruiz en charla con Deportivas Columbia.