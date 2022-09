Torres es uno de los referentes del Monstruo

Redacción – El capitán argentino del Monstruo, Mariano Torres, evita entrar en polémicas y por eso señala que no sabe si Saprissa está jugando mejor que Alajuelense, debido que desde su óptica solo sabe que los morados están jugando bien.

Torres afirma que en el plantel comandado por Jeaustin Campos se han puesto hacer las cosas necesarias para ganar los partidos, por lo que no es producto de la casualidad que ya sumen cinco victorias al hilo en el Apertura 2022.

Los morados ocupan el liderato del Grupo A del torneo con 20 puntos, por eso en el cuadro más ganador del país se mentalizan en hincar al León y así seguir en la caza del Herediano, que es el dueño del liderato general al sumar 26 unidades en la cima Grupo B.

Para el volante sudamericano de 35 años del Saprissa, el Clásico Nacional 340 de la historia será especial para él, ya que buscará anotar su primer gol en el Morera Soto, donde no ha podido festejar pese a que viste los colores del Monstruo desde el 2016.

Mariano Torres habló en conferencia de prensa y señala que todavía están lejos del Herediano, por eso deja claro que buscarán ganarle a como de lugar al León.

«No sé si Saprissa está mejor que La Liga, solo sé que estamos jugando bien. Estamos haciendo los partidos lo que se necesita para ganar, después si estamos jugando peor o mejor que La Liga, la verdad que no lo sé ni tampoco lo voy a decir, creo que venimos haciendo un buen trabajo, venimos haciendo un buen rendimiento, el objetivo es el Clásico Nacional, pero es mantener lo que estamos haciendo, no podemos perder el foco que estamos a seis puntos de Herediano, todavía estamos lejos y nos queda ese cruce de grupos para poder alcanzar a Heredia, vamos a por buen camino y hay que mantenerlo», afirmó Mariano Torres.