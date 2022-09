Redacción – La reina Isabel II del Reino Unido murió este jueves a sus 96 años de edad y tras un largo periodo ocupando el trono británico.

El anuncio se hizo oficial hace pocos segundos por medio del prestigioso medio inglés, la BBC, quienes por protocolo de la monarquía tienen la primicia.

Pero ante la velocidad con la que viaja la información hoy en día, en cuestión de segundos ya la noticia circula por todo el mundo.

Inclusive, este acontecimiento es de tal relevancia que tiene su propio código especial, se trata del «London Bridge» (Punte de Londres en español).

Mismo que detalla todos pasos a seguir ante el fallecimiento de la soberana tanto para este mismo jueves, como para los días y semanas posteriores.

Inclusive, parte de lo que estipula este protocolo es que de manera inmediata el primogénito de la reina, el principe Carlos se convierte en el rey.

Pese a que será hasta dentro de unas semanas que se llevará a cabo el acto de coronación oficial como el sustituto en lo más alto de la denominada «monarquía más influyente del mundo».

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.

The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022