Quirós dijo previo al repechaje que La Sele quedaría fuera por agrandados

Redacción – El periodista y artista panameño, Alberto «Fufo» Quirós, vuelve a tirarle a La Sele de cara al Mundial de Catar 2022 y afirma cataloga de desgraciados al cuadro patrio, debido que siempre dan la cara en los mundiales.

Quirós se hizo viral en suelo tico en junio pasado, luego de que en el pasado repechaje ante Nueva Zelanda dijera antes del partido, que la Tricolor se iba quedar fuera de la Copa del Mundo por agrandados y falta de humildad.

Ese comentario no les gustó a nada a muchos costarricenses, que cuando La Sele se coló como último clasificado a Catar 2022 tuvo que soportar una ola de insultos de parte de los ticos, que le recordaron que no debía hablar porque Panamá había quedado fuera.

Ahora a menos de dos meses del Mundial, Quirós vuelve a la carga pero ahora dice que no quiere limpiar su imagen ni mucho menos, debido que aunque desearía que Alemania le meta cinco goles a La Sele, el canalero ve a la Tricolor muy fuerte.

Fufo Quirós aprovechó su participación en el programa El Marcador para llamar desgraciados a los ticos, pero esta vez para decir que sacarán la cara en el Grupo E de la justa universal, donde La Sele enfrentará a Alemania, España y Japón.

«Yo no quiero ni limpiar mi imagen en Costa Rica y ni tampoco me viralicé en Costa Rica, prometo que fue un accidente. Lo que digo acá tampoco lo digo para agradar a los ticos, pero yo si veo a este Costa Rica, quisiera que les metan un par de goles, como para que me dieran la razón, pero honestamente no lo veo así, veo a Costa Rica sólido y vi el partido contra Corea del Sur, veo a un Costa Rica que le puede pasar lo que sea.

Esos desgraciados de Costa Rica siempre dan la cara y en esos grupos siempre dan la cara en esos grupos se hacen más grandes, quiero que Alemania les meta 5, no va pasar porque tienen a Keylor Navas, se van a encerrar. Tienen una mística como de Uruguay, que me molesta decirlo y no lo digo para agradar», afirmó Fufo Quirós.