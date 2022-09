Porteños cambiarían de sede en el torneo

Redacción – El presidente del Puntarenas FC, Héctor Trejos, afirma que en la directiva naranja están valorando irse a jugar a otro estadio en el torneo nacional, debido a los problemas que han tenido con la municipalidad porteña.

Trejos afirma que ellos están en una casa prestada, la cuál solo alquilan por dos horas. Estas declaraciones se dan tras el problema ocasionado por la municipalidad que organizó juegos de eliminatorias de Juegos Nacionales en la Olla Mágica.

Esto previo al crucial duelo entre el PFC y Saprissa de este domingo 4 de septiembre a las 3:00 pm. Las autoridades municipales demarcaron el estadio porteño con cal y titanio, generando que se quemara la gramilla del reducto porteño.

Ante los hechos suscitados, Héctor Trejos habló con Tigo Sports y avisa que ya hizo las gestiones para que el PFC sea local en el Estadio Nacional, con el fin de evitar que los aficionados hagan fila por una entrada o no vean un espectáculo digno.

«Nosotros estamos en una casa prestada y la alquilamos por dos horas, todas las mejoras que tiene el Lito Pérez las hemos puesto nosotros y poder tener una licencia de clase de primera división para poder jugar en el Lito Pérez, nosotros somos lo que hacemos la inversión y al final de cuentas pasan cosas que van detrimento de la inversión.

Vamos a tener que pensar llevarnos los partidos del Lito Pérez, hay un tema de dignidad humana, yo no concibo ver a la gente peleándose por un campo a las 2:00 de la mañana, a esa hora se empezaron a dar los pleitos, en las cámaras evidenciamos que hubo intervención policial en algún momento para disipar el tema, no es posible que las entradas salen viernes a las 10:00 am y jueves a las 8:00 am ya la gente hace fila, eso no es digno.

Tenemos que valorar la opción de irnos a jugar a otro lado, nunca lo hemos pensado, pero si estamos irnos a jugar a otro estadio, que reúna las condiciones y me duele mucho, porque lejos de ser un proyecto deportivo, también tenemos un proyecto de reactivación económica, yo me avoqué a buscar de solicitar el aval de Unafut para utilizar como cancha alterna, el Estadio Nacional», afirmó Héctor Trejos a Tigo Sports.