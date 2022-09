Redacción- La delantera costarricense, Raquel Rodríguez anotó en el empate 1-1 entre el Portland Thorns y el Kansas City Current, donde se demuestra porque es la legionaria con mejor forma.

El Portland Thorns arrancó mejor que su rival, sin embargo el gol se les negó hasta el epílogo del juego, cuando Raquel sacó toda su calidad futbolística y sacó un gran remate cruzado que dejó sin posibilidades a la portera Adrianna Franch al 87 de la segunda parte.

Rocky comes in and makes an impact 💥 pic.twitter.com/aMFe4iuKYy

— Portland Thorns FC (@ThornsFC) September 18, 2022