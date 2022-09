Zamora recibió su primera convocatoria a la Tricolor

Redacción – El joven volante del Saprissa, Álvaro Zamora, afirma que todos los jugadores de su edad brincaron en el pasado los goles marcados por Celso Borges y Bryan Ruiz en La Sele, por eso considera como un sueño estar con ellos en la Tricolor.

Zamora fue convocado por Luis Fernando Suárez para los fogueos por Asia ante Corea del Sur y Uzbekistán, gracias a su notable rendimiento en el Monstruo, donde ha demostrado carácter y una enorme personalidad para jugar.

Esas cualidades tienen ilusionado al mediocampista de 20 años, que viajó con La Sele a suelo surcoreano. Su deseo es meterse en la lista final al Mundial, por eso espera una vibra positiva en el grupo, debido que falta poco para la Copa del Mundo de la FIFA.

Pero estar en la Selección Nacional emociona de gran forma al oriundo del cantón de Belén, que ve como un sueño compartir con Celso Borges y Bryan Ruiz, a los cuáles vio de niño y hasta gritó sus goles, por eso espera llevarse bien con estos referentes.

Álvaro Zamora conversó con AMPrensa.com y dijo con gran emoción e ilusión lo que significa para él compartir con los capitanes patrios en la Tricolor.

«Muchos jugadores de mi edad lo han anhelado y creo que todos brincamos los goles de Celso y Bryan, es un sueño jugar con ellos en La Sele en algún momento, vamos a ver que tal los entrenos y me imagino que son buenas personas, me imagino que la química que hay es buena vibra, me imagino que están todos complementados, hay algunos jugadores nuevos como yo y espero que acoplarme bien a ellos dentro y fuera de la cancha», afirmó Álvaro Zamora AMPrensa.com.

Jeaustin Campos ha sido fundamental en el gran momento de Zamora, que en el Apertura 2022 registra 922 minutos en 12 partidos jugados, donde ya suma un gol.