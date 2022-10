Campos espera que se le quité el castigo a su arquero

Redacción – Jeaustin Campos salió en defensa de Aarón Cruz al señalar que el portero del Saprissa no lanzó ninguna botella a nadie y por eso pide que no se le proceda el castigo.

Cruz fue castigado por el Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol con cuatro juegos, luego de que informe arbitral lo acusara de tirarle una botella a un aficionado del Herediano.

El técnico del Saprissa estuvo en el lugar de los hechos y afirma que por lo que se castiga al arquero morado es mentira, por eso testifica que nada de lo dicho ocurrió.

Jeaustin Campos habló en conferencia de prensa y contó lo sucedido en el Estadio Colleya Fonseca, donde fue el escenario donde castigaron a Aarón Cruz.

«Por lo que se castigó es falso, Aarón Cruz no lanzó ninguna botella. Yo estuve ahí y desde ya puedo testificar que Aarón no tiró ninguna botella y fue por eso sancionado. Entonces por lo que fue sancionado no es cierto, es falso. No sé si fue un tecnicismo de la parte del reporte arbitral y tampoco soy abogado, pero si fue por eso no debían de darle curso.

No tengo la menor idea si habrá un vídeo, pero por ahí debe haber uno donde sale un aficionado subido más de lo normal en la malla y no sé si estaba escupiendo a los que estábamos en el banco y ahí fue donde se provocó la situación, pero no lanzó ninguna botella de ningún líquido y debería quedar sin efecto», afirmó Jeaustin Campos.

Saprissa echará mano de Abraham Madriz, joven arquero de 18 años que será el suplente de Kevin Chamorro.