Puntarenas jugará a estadio lleno la ida de la semifinal

Redacción – En la Perla del Pacífico sueñan en grande y gracias a la gran labor de Alexander Vargas como entrenador porteño, los jugadores del Puntarenas FC no entran en conformismos y más bien, el plantel se ve alzando la copa de campeón.

Vargas es la mente maestra detrás de un cuadro naranja acostumbrado a ganar desde que estaban en segunda, por eso en el camerino porteño están con ilusión intacta de emular lo hecho por San Carlos, que fue campeón nacional meses después del ascenso.

Líderes como Asdrúbal Gibbons y Kevin Sancho cumplen un rol clave en la mentalidad del cuadro comandado por Vargas, quién ha reconocido que se ha contagiado de esos buenos ánimos del plantel porteña.

Pero la ilusión del equipo naranja impera también en la afición porteña, que ya agotó las entradas para la ida de la semifinal ante Herediano, que visitará la Olla Mágica el próximo domingo a las 3:00 de la tarde.

Alexander Vargas habló conferencia de prensa y afirma que tienen un bonito reto en la fase de semifinal ante el equipo que nació grande, que llega invicto al enfrentamiento.

«Siempre lo dije que tengo un equipo ganador, histórico y tradicional, me gustó eso que pensaran así, yo también quiero hacer historia. Eso también lo contagia a uno, ya estamos en una semifinal y lo que queda es a siguiente ronda en la final, yo quiero jugar una final y mis jugadores quieren , no tengo ninguna tranquilidad y no me voy a comer ese cuento, todo lo que hicimos en el primer torneo no lo voy a echar a la suerte y ver que pasa, soy el que más me voy a exigir.

Es un reto muy bonito hacer esto contra Hernán Medford, que ha sido muy ganador. Mi cuerpo técnico quiere ganarle al Herediano. Tenemos de ejemplo a San Carlos, que venía subiendo de segunda y fueron campeones en primera, nosotros queremos emular eso. Después del partido de la clasificación la exigencia fue mayor, ellos no se asustan ante nada y más bien quieren más, es un equipo que ha venido cosechando triunfos y alegrías en año y medio, ellos quieren más, muchas veces yo me contagio de ellos.

Son ganadores y se acostumbraron a ganar todo. La exigencia es total, no hay conformismo, los jugadores del PFC se ven alzando la copa, así como se ve Herediano, Saprissa y La Liga, pero vamos a ir paso a paso», afirmó Vargas.