Porteños tienen clausurada la gradería de Sol Sur

Redacción – No hay dudas que Puntarenas FC tiene una afición especial, la cuál tienen cautivada por completo a Alexander Vargas que la cataloga de increíble y por eso resalta que son la tercera afición más taquillera y sin una gradería en la «Olla Mágica».

Los Tiburones del Pacífico tienen en todos los partidos de local un ambiente sin igual, que también se hace sentir salen del Estadio Lito Pérez, por lo que los colores naranja y blanco han causado eco en las gradas de los reductos de primera división.

Ese apoyo incondicional también se han visto en los Fan Fest que se realizan en pleno Paseo de los Turistas, donde se arma un ambiente especial con el objetivo de que los mismos porteños se unan para apoyar al equipo que tanto los apasiona.

Puntarenas FC fue el equipo que más fanáticos llevó a las gradas en la etapa regular, donde jugó siempre con la «Olla Mágica» a reventar. Registrando 27 mil 816 espectadores y sumando a sus finanzas un total de 79 millones 938 mil colones.

Todos estos factores que tienen los fanáticos al PFC tienen feliz a Vargas, que asegura que se siente cédula 6 y por eso pide a los chuchequeros seguir apoyando a tope.

Alexander Vargas habló en conferencia y dejó saber su felicidad por ver al Puntarenas FC como el tercer equipo que más aficionados lleva del país, a pesar de que tienen clausurada por el Ministerio de Salud la gradería de Sol Sur.

«Que increíble, acá se hacen Fan Fest donde llega la afición y eso yo no lo había visto en Costa Rica, puede ser que haya pasado muchas veces, pero la afición del PFC es increíble, esta afición ha sufrido y nunca dejan de alentar, nosotros luchamos por ellos y quiero que la afición siempre se comporten, que disfruten y tenemos unos muchachos que se matan día a día bajo un calor abrumador y es increíble, es la afición más grande, linda, que sufre y alienta, somos la tercera afición más taquillera y sin una gradería, ellos nos van a dar ese plus, vamos hacer el trabajo en cancha y sé que ellos van a ser el jugador no número 12, si no que el 13 o 14, me siento cédula seis y seré el aficionado número uno siempre», afirmó Alexander Vargas.