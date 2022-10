Reyes buscará cobrar revancha en la semifinal de vuelta y callar a sus críticos

Redacción – Las últimas semanas han sido complicadas para Andy Reyes, que decidió enviar un mensaje a sus críticos en Instagram, para dejarles saber que sabe podrá ser el más malo para muchos o no ser del agrado, pero aún así sigue fuerte.

Reyes es consciente de la ola de cuestionamientos que hay sobre él, luego de que fallara una opción de oro en la ida de la semifinales, donde al minuto 90 tuvo una opción clara frente a Leonel Moreira y con un débil remate le dejó el balón al arquero erizo.

Pero las críticas hacia el delantero de 23 años no son nuevas, debido que desde que llegó a Saprissa siempre ha estado en el ojo del huracán por causa de su pobre rendimiento deportivo, donde desde su llegada en enero del 2022 solo suma tres goles.

En la publicación realizada en las historias de Instagram se puede ver las ansias de revancha del oriundo de Naranjo, que quiere callarle la boca a sus detractores.

«Podré ser el más para muchos o no ser del agrado, voy a fallar mil veces así como usted a veces en su trabajo o en el día a día, pero de algo si estoy seguro, que no me voy a rendir por nada en el mundo y que lo seguiré intentando cada vez más, así falle otras mil veces», afirmó Andy Reyes en sus redes sociales.

No hay dudas que ver esta publicación de Reyes demuestra la fuerza del atacante, que pese a las adversidades y críticas no tira las toalla.