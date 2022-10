Contreras es el delantero con más proyección del país

Redacción – El joven delantero patrio, Anthony Contreras, le dio una entrevista a la FIFA y señaló que La Sele puede dar una sorpresa en el Grupo E del Mundial de Catar, tal y como lo hizo en el de Brasil 2014.

Contreras está con la motivación al tope en busca de estar en la Copa del Mundo y tener la oportunidad de poder enfrentar a Alemania, España y Japón, en tres compromisos que exigirán al máximo a los comandados por Luis Fernando Suárez.

A sus 23 años, el ariete ficha del Herediano fue un pilar clave de La Sele en la recta final de la octagonal y en el repechaje, así como en los últimos fogueos donde ha demostrado tener la calidad suficiente para realizar un trabajo de punto fino.

Desde la óptica del delantero oriundo de Pavas, este Mundial en suelo catarí tiene cierto parecido al de hace ocho años atrás, cuando La Sele hincó a tres campeones del mundo en fase de grupos, por lo que buscarán la misma hazaña este 2022.

Anthony Contreras cree emocionante saber que en Catar compartirá camerino con jugadores que vivieron la gesta en Brasil, por eso promete dar todo por La Sele.

“Tiene un cierto parecido al 2014. Podemos dar una sorpresa como en Brasil. Es muy emocionante saber que compartiré vestuario con los que hicieron historia en 2014. Todos han sido excelentes compañeros y grandes referentes. Aquella Copa me marcó, pero en ese momento no tenía la dimensión de que yo podría llegar a un Mundial, nunca me lo imaginé”, dijo Contreras en charla con FIFA.

La Sele dio a conocer que su juego de despedida será el próximo 9 de noviembre ante Nigeria en el Estadio Nacional a las 8:00 pm. Se espera una gran fiesta en las gradas del reducto de la Sabana. La preventa de entradas al juego inicia el 14 de octubre.