Contreras anhela con estar en la lista final de Suárez

Redacción – A pesar de que parezca descabellado para muchos ticos, en lo interno de La Sele tienen la mentalidad de ser campeones del mundo en Catar 2022 y así lo ha dejado saber Anthony Contreras, que es una de las grandes promesas del país.

Contreras espera poder en la lista de 26 jugadores que viajarán a la Copa del Mundo en suelo catarí y de esa manera aportarle con todo a la Tricolor, que está sembrada en el Grupo E con Alemania, España y Japón.

Pese a tener solo 22 años, Anthony ha demostrado tener la jerarquía para destacar en el cuadro patrio y por eso está muy emocionado por el juego de despedida ante Nigeria que se realizará el 9 de noviembre a las 8:00 de la noche en el Estadio Nacional.

Anthony Contreras considera que los sueños se pueden cumplir y por eso recordó como La Sele se unió para poder clasificar al Mundial, por lo que apega a la parte emotiva y emocional del grupo para buscar hacer historia en Catar 2022.

«La verdad muy emocionado por lo que se viene, la despedida y el Mundial de Catar, todo esto también me recuerda mucho a mi pasado cuando jugaba en el barrio y tal vez ni tenis tenía para jugar, ahora ver que estoy en la selección y pasar por todas estas cosas, vivir esa eliminatoria tan difícil que nos supimos unir no solo como equipo, si no que como país que nos unimos.

Los sueños se cumplen y deseo poder llegar al Mundial, que es lo que más deseo, poder lograr ese objetivo de ir a la Copa del Mundo y de hacer un buen papel, llegar a ser a ser campeones y aunque parezca descabellado, tenemos la mentalidad de ser campeones del mundo, así como los compañeros Celso Borges y los demás que estuvieron en el 2014 los llamaron los mata gigantes y ahora esperemos que en Catar sea así», afirmó Anthony Contreras.