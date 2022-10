David volverá a La Cueva tras su salida del Saprissa

Redacción – El buen defensor trinitario del León, Aubrey David, reconoce que en caso de anotar en la semifinal de vuelta no va celebrar el gol en La Cueva, debido que le tiene mucho respeto al Saprissa y afición por todo lo que hicieron por él.

David dejó su huella en el Monstruo, pero desde este Apertura 2022 defiende los colores de Alajuelense, donde no ha desentonado y más bien ha mostrado mucha jerarquía para enfrentar cada compromiso con el León.

Fabián Coito tiene en el jugador nacido en Puerto España, Trinidad y Tobago, un zaguero todo terreno que pelea al máximo cada balón y que durante los 90 minutos no se cansa de correr en pro de La Liga, que acertó de gran forma en su fichaje.

Aunque está concentrado de lleno en su labor en la vuelta de la semifinal, Aubrey no sabe como lo recibirán los saprissistas en La Cueva, que volverá a estar al 100% de su capacidad en las graderías, haciendo así un ambiente hostil para los erizos.

Aubrey David recuerda con cariño a los morados por las muestras de afecto que le dieron cuando salió del Saprissa, por eso en un acto de respeto no celebrara en caso de anotarle al cuadro de San Juan de Tibás.

«Para nadie es un secreto que voy a jugar contra mis ex-compañeros, pero estoy enfocado en ayudar a mi equipo y pasar a la final. No sé como va ser el recibimiento, pero si cuando salí del Saprissa me mandaba mensajes deseándome lo mejor, pero ahora es otra cosa y es una semifinal, no sé como me van a recibir. No voy a celebrar si anoto, tengo mucho para Saprissa y afición por lo que hicieron por mí en mi vida», afirmó Aubrey David a Deportes Repretel.

A lo largo del torneo, el zaguero de 32 años suma ya un total de 1065 minutos en 13 partidos, donde ha dado una asistencia. La semifinal de vuelta iniciará a las 8:00 pm este viernes 14 de octubre.