El Capi le pidió disculpas a los manudos por la eliminación

Redacción – Tras la eliminación del León en semifinales del torneo tico, Bryan Ruiz se retiró definitivamente del campeonato nacional y por eso con autoridad, el volante de 37 años señala que le hubiera gustado ganar más títulos nacionales como rojinegro.

Ruiz reconoció que vivió un momento frustrante en La Cueva, debido que La Liga sumó un nuevo fracaso generando un enorme malestar en su afición en todo el país.

A pesar de que todavía falta para su adiós definitivo, el Capi quería seguir peleando con Alajuelense para ganar la copa, pero ante lo sucedido lo catalogó como un fracaso deportivo, que le da un amargo momento en el ocaso de su carrera de 19 años.

Incluso, el volante le pidió disculpas a los liguistas, ya que es consciente que los fanáticos querían ver a La Liga salir campeón, pero lo que le regalaron fue un nuevo revés.

Bryan Ruiz reconoció que le hubiera gustado ganar más cetro con el León, pero lamentablemente desde su regreso a La Liga en 2020 solo ganó la copa 30 y pese a que en este 2022 tenía la ilusión de dar la vuelta olímpica no lo logró.

«Terminar mi carrera en primera división con una derrota es difícil, pero es parte del fútbol que me dio demasiadas cosas lindas desde el 2003 que debuté, yo ya me he venido preparando para este final de carrera, me duele la eliminación por la afición que merece más títulos también. Todavía queda para la despedida oficial, pero por campeonato nacional fue acá en el Saprissa, hice mi mejor esfuerzo y a nivel nacional, me hubiera gustado ganar más títulos nacionales con La Liga, creo que tocó así, no me arrepiento de nada, agradecerle a todos los que han confiado en mí», afirmó Ruiz a AMPrensa.com.