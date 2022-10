Cabalceta termina contrato con La Liga en diciembre

Redacción – El defensor tico-salvadoreño de Alajuelense, Erick Cabalceta, afirma que ya otros equipos ya lo han buscado ofreciéndole un contrato, pero su deseo es quedarse en las filas de La Liga, donde está muy contento.

Cabalceta fue presentado en el León el 15 de agosto, en pleno día de las madres firmó su ligamen con la institución, siendo el último fichaje de Agustín Lleida. Su adaptación se dio de forma fabulosa y desde su debut no ha desentonado.

Incluso, Coito ha resaltado la calidad del seleccionado de El Salvador, que también se ha ganado los aplausos de la afición manuda, que desean que el zaguero de 28 años sea renovado, ya que ha demostrado lo suficiente para continuar en el CAR.

Su enorme compromiso a la hora de jugar ha sido un plus para Erick, que termina su contrato con La Liga en diciembre y desde hace unos días ha venido conversando con Antonio Solana, nuevo gerente deportivo de Alajuelense, que está anuente a todo.

Según contó el defensor a AMPrensa.com, clubes de MLS y El Salvador son los que han mostrado interés, pero su pensamiento sigue claro y es quedarse en las filas rojinegras, donde lo han tratado muy bien y por eso desea seguir en el equipo que soñó desde niño.

Erick Cabalceta conversó con AMPrensa.com y dejó saber su enorme deseo de seguir con el Equipo de su Gente, donde se sentará a negociar cuando termine toda la actividad.

«Ya he conversado con don Antonio Solana y después del torneo se tomará una decisión. Obviamente y todos saben que yo me quiero quedar, pero solo Dios sabrá que tiene para mí. Si me quedo lo tomo con orgullo y una felicidad enorme, si no me toca toca trataré de aprovechar cada instante que entro a la cancha y cada entrenamiento para si me toma irme, hacerlo de buena forma.

No puedo mentir, otros equipos ya me han buscado, pero yo quiero quedarme en La Liga. Ya hablé con mi agente que hablemos de eso al final del torneo, porque ahorita quiero enfocarme en La Liga que es lo importante. Clubes de MLS y El Salvador me han comentado, pero solo Dios sabrá lo que tiene para mí. Si me quedo en La Liga seguiré enfocado en darle alegrías al liguismo», afirmó Erick Cabalceta a AMPrensa.com.