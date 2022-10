Campos resaltó personalidad de Pedro Navarro

Redacción- El mediático técnico morado, Jeaustin Campos, resaltó la gran personalidad que tiene el referí central Pedro Navarro que será el árbitro central en el primer round del la semifinal de ida ante Alajuelense y que cuenta con experiencia en fases finales.

Campos dijo que él no puede hacer una alineación, como la rifa para elegir a los árbitros asignados para los juegos de semifinales del Apertura 2022, ya que no puede poner en un papel los 11 titulares.

Seguidamente, el estratega recalcó que el nombramiento de Pedro Navarro le agrada ya que es un referí que da fluidez al juego y no se deja engañar con simulaciones de faltas, lo cuál le da tranquilidad al timonel del equipo más grande del país.

Además, el timonel comentó que en un partido tuvo la oportunidad de conversar con Navarro, donde le dijo que estaba bien que dejara fluir el juego, pero que no permita tantos contactos, sin embargo la respuesta de Pedro fue que a él le gusta la fluidez.

«Yo no puedo hacer una alineación así, pero me gusta el resultado de la rifa, ya que es un árbitro con mucha personalidad, sobre todo que da mucha fluidez al juego ya que si alguien se cae, finge faltas o trata de engañar él más bien ayuda al juego.

Una vez hablé con él acá después de un juego y le dije que está bien que deje fluir pero que a veces deja un poco las faltas y me dijo que le gusta darle fluidez al juego y la verdad me encanta. Ese perfil de referí me gusta ya que tienen una personalidad, no se deja llevar con engaños, no condiciona con tarjetas o faltas que no son», dijo Campos.

Saprissa afina los últimos detalles, para lo que será el primer juego de semifinal ante Alajuelense el próximo sábado en el Estadio Alejandro Morera Soto y que a pesar de la posible limitación del aforo estará con un llenazo espectacular.