Morados no pierden desde la fecha 5 del torneo

Redacción – El entrenador del Monstruo, Jeaustin Campos, afirma que en el cuadro morado han sido constantes en éxito temporal y por eso no es casualidad que ya contabilicen 11 juegos sin perder en el campeonato de Apertura 2022.

Campos está muy contento por el gran grupo que han logrado conformar, ya que quedaron a solo dos puntos del Herediano, que quedó como líder general del torneo con 38 unidades en lo más alto, mientras que los morados cosecharon 36 puntos.

Además, en Saprissa dejaron de pasar penurias para clasificar, ya que la misma la aseguraron desde varias fechas antes, lo cuál habla bien de la gran gestión de Campos, que ha conformado una familia y un grupo bastante sólido línea por línea.

A nivel de resultados, el Monstruo vive un momento de ensueño, debido que no conocen la derrota desde el pasado 10 de agosto cuando cayeron 2-1 ante San Carlos en la jornada 5. Desde ahí, los morados suman once duelos sin caer.

Jeaustin Campos habló en conferencia de prensa y afirma que a lo interno del plantel morado han sabido manejar el éxito obtenido en la fase regular, lo que refleja el gran momento con el que los morados llegan a las semis ante Alajuelense.

«Es una cara completamente diferente, no solo por lo de la tabla de posiciones o partidos que tuvimos antes, tenía la clasificación asegurada desde hace varias fechas y el primer lugar del grupo lo aseguramos desde hace unas fechas, intentamos llegar y estuvimos a dos puntos de pelear el liderato general, pero creo que las sensaciones buenas, no solo en la tabla sino que a nivel de fútbol, que es lo que más nos importa, ganar o perder puede ser una situación emocional o anímica, pero el nivel de juego que hemos estado mostrando es con lo que yo me quedo, porque hemos llegado ahí.

Hemos sido constantes en el éxito temporal, ya tenemos 11 partidos sin perder (10 ganados y uno empatado) realmente las cosas marcharon bien, pero sobre todo esa constancia, cuando íbamos ganando seis o cinco partidos, íbamos capitalizando partidos y creo que lo más relevante de ello es la constancia en el éxito, muchas veces se nos olvida como lo conseguimos.

Esos espacios que se dejan son los que se dejan que se tenga éxito una vez y después pase, en esta época han habido pocos bicampeonatos por lo mismo. Hemos tenido los pies en la tierra para poder llegar como queremos, con la confianza debida, respetamos a Alajuelense pero podemos ser muy competitivos en estas series finales», afirmó Campos.