Dice que algunos países han perdido se régimen político debido al estallido de crisis económicas y sociales.

Redacción – El presidente de la República, Rodrigo Chaves, asegura ser un completo defensor del sistema democrático que rige en el país y que es uno de los más elementos que más le resaltan al país a nivel internacional.

Debido a que distintos entes han reconocido que la democracia de Costa Rica es una de las más solidas y consolidadas en el continente americano.

La expresión del mandatario ocurrió la tarde de este miércoles en la conferencia de prensa posterior a la sesión del Consejo de Gobierno.

Misma con la que intenta bajarle el tono y aclarar lo dicho la semana pasada, debido a que justo el pasado miércoles señaló que en caso de una crisis no podía garantizar la continuidad de la democracia en el país.

Palabras que generaron muchas reacciones en distintos actores de la política nacional, tal como es el caso de varios legisladores de la actual Asamblea Legislativa.

Congresistas que en algunos casos señalaron al líder del Poder Ejecutivo por esta afirmación, por lo que le solicitaron más prudencia y responsabilidad a la hora de emitir criterios que puedan alarmar a la población.

Situación por la que el presidente aseguró la tarde del presente día que él velará por la continuidad de la democracia en Costa Rica.

Inclusive, señala que él es un ferviente demócrata, pero que hay países en los que este régimen político se ha desplomado ante explosiones de crisis políticas y sociales.

«La democracia de Costa Rica no depende de Rodrigo Chaves, Rodrigo Chaves es un absoluto demócrata y por eso me metí en la campaña política y por eso estoy aquí, mucha gente lo ha querido malinterpretar».

«Venezuela fue una democracia absolutamente robusta, ¿es Venezuela en su concepto una democracia hoy? Eso es lo que pasa cuando un Estado pierde legitimidad cuando la gente no puede comer, cuando la inflación erosiona las pensiones, cuando el salario no alcanza y no hay comida y cuando la gente tiene que emigrar de su país para mantenerse vivo, desde mi punto de vista eso no es democracia».

«Normalmente, si usted ve todos los fenómenos de colapso y de Estados fallidos, hay una relación entre los procesos políticos ,y yo diría politiqueros, y el desempeño económico y social de una sociedad».

«Rodrigo Chaves es un garante de la democracia en este país, por estos tres años y medio que me quedan; sin embargo, si aquí hay una crisis macroeconómica ¿usted podría garantizar que en 10 años esta sea la sociedad que todos queremos y ambicionamos? Yo creo que sería muy aventurado decir que se puede garantizar, obviamente habría una amenaza, yo confío en que vamos a ser fuertes en las buenas y en las malas, en la bonanza y en la escasez, pero sería por parte del presidente de la República no llamar la atención de que hay políticas públicas basadas en intereses muy diferentes al bienestar colectivo que han llevado a sociedades a llegar a ser Estados fallidos y de las cuales vemos síntomas en Costa Rica desde hace muchos años, y actualmente también», mencionó el presidente de la República.